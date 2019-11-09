Сане может вернуться на поле уже в феврале

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане может вернуться на футбольное поле задолго до окончания этого сезона — уже в феврале, утверждает The Telegraph.

Сане получил травму крестообразных связок колена в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» в начале августа. Учитывая характер повреждения, существовали опасения, что 23-летний немец целиком пропустит сезон-2019/20, однако восстановление футболиста идет со значительным опережением графика.

Недавно Сане отправился в Лос-Анджелес, где будет тренироваться под присмотром медиков «Сити». После этого игрок вернется в Манчестер на заключительную стадию своей реабилитации.

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