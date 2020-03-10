Сане хочет покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане намерен покинуть клуб, утверждает Sky Germany. При этом для игрока важно, чтобы в новом клубе ему предложили высокую зарплату и долгосрочный контракт.

Главным претендентом на 24-летнего немца является «Бавария», однако мюнхенцы не спешат с трансфером. Нападающий в этом сезоне практически не играл из-за травмы колена.

«Манчестер Сити» не против, чтобы Сане остался в клубе, однако пока что не будет вести переговоры о продлении контракта, тем более — на улучшенных условиях. Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до 2021 года.