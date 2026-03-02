«Сандерленд» продлил контракт с защитником Баллардом

«Сандерленд» и защитник Дэниэл Баллард договорились о продлении контракта. Теперь он будет действовать до 30 июня 2029 года.

26-летний футболист из Северной Ирландии играет за «Сандерленд» с июля 2022 года. В сезоне-2025/26 в 25 матчах он забил два гола и сделал две результативные передачи.

Также в карьере Балларда были «Миллуолл», «Блэкпул» и «Суиндон Таун», где он играл в аренде из «Арсенала».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.