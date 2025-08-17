«Сандерленд» объявил о переходе Мукиэле из «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле перешел в «Сандерленд», сообщает пресс-служба английского клуба.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан на четыре года. Ранее журналист Николо Скира сообщал, что «Сандерленд» заплатит за защитника 12 миллионов евро.

Мукиэле выступал за «ПСЖ» с 2022 года. Сезон-2024/25 он провел в аренде в «Байере». На счету защитника 24 матча за немецкую команду во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и сделал результативную передачу.