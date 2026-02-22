«Фулхэм» победил «Сандерленд» и прервал трехматчевую серию поражений

«Фулхэм» на выезде победил «Сандерленд» в матче 27-го тура чемпионата Англии-2025/26 — 3:1. Встреча прошла на арене «Стэдиум оф Лайт».

За команду из Лондона дубль оформил Рауль Хименес. Еще один гол на счету Алекса Ивоби. У «Сандерленда» единственный мяч забил Энцо Ле Фе.

«Фулхэм» прервал трехматчевую серию поражений в АПЛ и с 37 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Сандерленд» (36 очков) опустился на 12-ю строчку.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 27-й тур.

22 февраля, 17:00. Stadium of Light (Сандерленд)

«Кристал Пэлас» дома в большинстве обыграл «Вулверхэмптон» — 1:0. На 71-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Ладислав Крейчи.

На 43-й минуте форвард «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре не забил пенальти. За «Кристал Пэлас» отличился Эванн Гессан.

У «Вулверхэмптона» теперь восьмиматчевая серия без побед в АПЛ — четыре ничьи и четыре поражения.