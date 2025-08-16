«Сандерленд» близок к подписанию Мукиэле из «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле может продолжить карьеру в Англии, сообщает Northern Echo.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Сандерленд». Английский клуб договорился о переходе игрока за 11 миллионов евро плюс 2,5 миллиона евро бонусами.

В сезоне-2024/25 Мукиэле провел в аренде за «Байер» 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.