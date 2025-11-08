Футбол
8 ноября, 22:37

«Сандерленд» на 90+4-й минуте вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

Алина Савинова
Давид Райя, Брайан Бробби и Микель Мерино.
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Первый гол на 36-й минуте забил защитник хозяев Даниэль Баллард. На 54-й минуте Букайо Сака сравнял счет. На 74-й минуте Леандро Троссард вывел гостей вперед, а в добавленное время Брайан Бробби снова сделал счет равным.

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах. Лондонская команда с 26 очками возглавляет таблицу АПЛ. «Сандерленд» набрал 19 баллов и вышел на третье место.

23 ноября «канониры» примут «Тоттенхэм», а «черные коты» днем ранее на выезде сыграют против «Фулхэма».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
08 ноября, 20:30. Stadium of Light (Сандерленд)
Сандерленд
2:2
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Сандерленд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Пан Юзеф

    Когда я начинал смотреть матчи с участием английских клубов, "Блэкпул" был где-то в низших дивизионах, я о нем не знал и в Кубке Англии он не блистал, соответственно, его игр я не видел.) Но город знатный. Фестиваль танцев там проходит, мы в 2011-ом туда хотели поехать.

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    С каждым клубом что-то связано, а "Суиндон" я и вовсе видел вживую на финале Чемпионшипа в 1993-м году...)

    09.11.2025

  • Секир-башка

    У вас всегда были экстравагантные предпочтения. Странно только, что в списке нет Блэкпула.

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    "Сандерленд", "Суиндон", "Транмер", "Блэкберн" и "Портсмут". Вот клубы, за которые я болею в Англии. "Челси" в это число не входит, пан Секир Башка.

    09.11.2025

  • Секир-башка

    Там сейчас и другой ваш любимый клуб Челси уже троечку волкам уложил.

    09.11.2025

  • Секир-башка

    Глянул я тут на таблицу в чемпионшипе. Миллуолл борется за выход в АПЛ (а у этого клуба как я смотрю здесь полно фанатов), а мой любимый Блэкберн только на 19 месте. Вот такие пироги.

    09.11.2025

  • Millwall82

    ну так она и не такая закрытая как РПЛ, тут большиство играет по схеме 10-1. Все на своей половине поля, против Зенита так большинство играет, за Сандэрлэнд есть хоть пространство для атак. Те же контратаки. Ну и мастера по-класснее все же будут. Джака, Бробби, Ригг, Садики, Диарра, Адингра. Сборники не последних стран, хоть и не Бразилии конечно) ха-ха.

    09.11.2025

  • shpasic

    да, самая сложная лига. Изидор за 12 матчей в АПЛ забил столько же, сколько за 27 игр за Зенит в России.

    09.11.2025

  • Секир-башка

    Пан будет доволен, он за них уже 30 лет болеет. Не думал я, что они так ударно начнут сезон. Но в АПЛ ведь все возможно.

    09.11.2025

  • Millwall82

    потому АПЛ и самая сложная лига, там даже "коты" на 3 месте. Состав более чем достойный. Стоимость в 2 раза выше, чем например у Зенита.

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    И "Сандерленд" не хватит, увы. Но... Всё равно я рад. Любимая моя команда всё же.)

    08.11.2025

  • TORO

    НФ в прошлом году так же шёл, но на весь сезон не хватило, увы...

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    "Коты" вообще неожиданно прекрасны в первой половине сезона.

    08.11.2025

  • Player124

    Наконец-то!!!

    08.11.2025

  • TORO

    Учитывая, что "Арсенал" за 10 матчей до этого пропустил всего 3 мяча, а тут сразу 2 - "Сандерленд" расколдовал магию "канониров"

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Могли выиграть. Но могли и проиграть. В любом случае ничья с лидером - отличный результат. Молодцы.

    08.11.2025

    • «Челси» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ

    «Челси» разгромил «Вулверхэмптон»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

