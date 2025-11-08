«Сандерленд» на 90+4-й минуте вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Первый гол на 36-й минуте забил защитник хозяев Даниэль Баллард. На 54-й минуте Букайо Сака сравнял счет. На 74-й минуте Леандро Троссард вывел гостей вперед, а в добавленное время Брайан Бробби снова сделал счет равным.

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах. Лондонская команда с 26 очками возглавляет таблицу АПЛ. «Сандерленд» набрал 19 баллов и вышел на третье место.

23 ноября «канониры» примут «Тоттенхэм», а «черные коты» днем ранее на выезде сыграют против «Фулхэма».