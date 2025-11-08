Футбол
8 ноября, 17:45

«Сандерленд» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Сандерленд» и «Арсенал» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Сандерленд» и «Арсенал» встретятся в 11-го тура чемпионата Англии в субботу, 8 ноября. Игра пройдет на арене «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«Сандерленд» — «Арсенал»: трансляция матча 11-го тура АПЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Сандерленд» — «Арсенал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
08 ноября, 20:30. Stadium of Light (Сандерленд)
Сандерленд
2:2
Арсенал

В 10 турах АПЛ «Сандерленд» набрал 18 очков, «Арсенал» — 25. В 10-м туре «Сандерленд» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а «Арсенал» победил «Бернли» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью в концовке матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ

«Эвертон» дома одержал победу над «Фулхэмом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

