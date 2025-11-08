«Сандерленд» и «Арсенал» встретятся в матче чемпионата Англии

«Сандерленд» и «Арсенал» встретятся в 11-го тура чемпионата Англии в субботу, 8 ноября. Игра пройдет на арене «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«Сандерленд» — «Арсенал»: трансляция матча 11-го тура АПЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Сандерленд» — «Арсенал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.

08 ноября, 20:30. Stadium of Light (Сандерленд)

В 10 турах АПЛ «Сандерленд» набрал 18 очков, «Арсенал» — 25. В 10-м туре «Сандерленд» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а «Арсенал» победил «Бернли» (2:0).