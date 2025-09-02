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Санчо рассказал, что Рэшфорд и Эмери убедили его перейти в «Астон Виллу»

Руслан Минаев

Нападающий Джейдон Санчо рассказал, кто убедил его перейти в «Астон Виллу».

По словам форварда, перед подписанием контракта он общался с форвардом «Барселоны» Маркусом Рэшфордом, который в прошлом сезоне выступал за бирмингемский клуб на правах аренды.

«Я разговаривал с ним [Рэшфордом], когда он был здесь в прошлом году, и знаю, что ему здесь очень понравилось. Он сказал столько приятных слов о клубе: что здесь царит дружная атмосфера.

Унаи Эмери показал мне план на год, и он меня вдохновил. Это определенно убедило меня перейти в клуб», — цитирует Санчо пресс-служба «Астон Виллы».

Сезон-2024/25 вингер провел в аренде в «Челси». На его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

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Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Г
Эрлинг Холанн
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 5
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Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
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Манчестер Сити

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