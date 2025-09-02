Санчо рассказал, что Рэшфорд и Эмери убедили его перейти в «Астон Виллу»

Нападающий Джейдон Санчо рассказал, кто убедил его перейти в «Астон Виллу».

По словам форварда, перед подписанием контракта он общался с форвардом «Барселоны» Маркусом Рэшфордом, который в прошлом сезоне выступал за бирмингемский клуб на правах аренды.

«Я разговаривал с ним [Рэшфордом], когда он был здесь в прошлом году, и знаю, что ему здесь очень понравилось. Он сказал столько приятных слов о клубе: что здесь царит дружная атмосфера.

Унаи Эмери показал мне план на год, и он меня вдохновил. Это определенно убедило меня перейти в клуб», — цитирует Санчо пресс-служба «Астон Виллы».

Сезон-2024/25 вингер провел в аренде в «Челси». На его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 10 результативными передачами.