Санчо может получить шанс вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может вернуться в «Манчестер Юнайтед», пишет Man United News. Права на игрока принадлежат англичанам.

По данным источника, 24-летний футболист этим летом может получить шанс снова играть в составе манкунианцев. Это случится в случае, если клуб назначит директором Джейсона Уилкокса, который ранее работал с Санчо в академии «Манчестер Сити».

Летом 2023 года футболист перешел в немецкий клуб на правах аренды. Причиной этому стал конфликт англичанина с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.