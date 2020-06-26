В Twitter «Ливерпуля» продолжают поступать поздравления с чемпионством. Поздравляют как болельщики «красных», так и других команд. При этом некоторые из них, в частности, поклонники «Манчестер Юнайтед», иронизируют по поводу успеха или подвергают сомнению его справедливость. «Ливерпуль» стал чемпионом после 30-летнего перерыва.

AnfieldRd96: «Я люблю этот клуб больше всего!».

lain: «Отличная работа, «Ливерпуль». Футбольная ассоциация выбрала вас чемпионом с помощью ВАР. Они такие же продажные, как и все. Слишком много денег в этой игре, чтобы она не была коррумпированной».

An 19 Times: «Мы сделали это!»

RF9: «Мы обязаны всем этому человеку (Юргену Клоппу — Прим. «СЭ»). Раньше мы сомневались, но он заставил нас верить. Тренер. Лидер. Легенда».

Mrs Munro: «Поздравляю. Болельщики «Блэкберна» и «Лестера» больше не могут глядеть на вас свысока».

SimpLC: «Самый счастливый день в моей жизни!»

Salt: «Наконец-то, это наш год! Поздравляю, парни!»

Premier League Champions: «Черт побери, я люблю этот клуб!»

Hari Muckatira: «Поздравляю, «Ливерпуль». Единственное, что было хорошего в 2020 году — это футбол, в который вы играли. С уважением, болельщик «Челси».

Gary Doneagan: «Сложно поверить, что прошло 30 лет (с предыдущего чемпионства — Прим. «СЭ»), но от этого оно еще слаще. Теперь Клоппа нужно причислить к лику святых».