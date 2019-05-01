Самый богатый человек Великобритании Джим Ратклифф, который выразил заинтересованность в покупке "Челси" за 2 миллиарда, прокомментировал ситуацию вокруг лондонского клуба. Ранее сообщалось, что владелец "аристократов" Роман Абрамович отказался продавать клуб Ратклиффу.

– Футбол – очень сложный вид спорта, сложный мир, – сказал Ратклифф в интервью журналисту BBC Дану Роану. – Мы покупали клуб в Швейцарии. Узнали, какой футбол сложный мир. "Челси"? Никогда не говори "нет", но я не знаю, чем закончатся эти разговоры.

Ранее у владельца лондонского клуба возникли проблемы с получением британской визы. Точная причина задержки неизвестна, но СМИ сообщили, что Абрамович отозвал свое заявление на получени документов. По версии The Times, российский бизнесмен рассматривал вариант продажи клуба.

Абрамович приобрел "Челси" в июне 2003 года за 150 миллионов евро. За это время клуб завоевал шесть чемпионских титулов и один раз выиграл Лигу чемпионов. На днях также сообщалось, что лондонцы приостановили работы по проектированию нового стадиона из-за "неблагоприятного инвестиционного климата".