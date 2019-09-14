Самюэль Это'О: «Африканцев не уважают»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О поделился мнением о шансах африканских игроков на завоевание «Золотого мяча».

— Нас не уважают, — цитирует Metro камерунца. — Это факт, что следующий «Золотой мяч» не получат ни Мане, ни Салах. Нет никаких объяснений тому, что лучшие бомбардиры в лице Мане, Салаха или Обамеянга могут даже не попасть в пятерку лучших. Месси и Криштиану Роналду очень сильны, но кто выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне? Мане и Салах.