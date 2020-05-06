«Сампдория» требует у «Спортинга» 10 процентов от суммы трансфера Фернандеша в «МЮ». Делом займется ФИФА

Трансфер полузащитника Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» изучат в ФИФА, сообщает Goal.com.

Сообщается, что «Сампдория», за которую португалец выступал в сезоне-2016/17, требует от лиссабонского клуба 10 процентов от суммы, которую тот получил от «красных дьяволов» за игрока, поскольку такое условие было прописано при переходе футболиста из итальянской команды в «Спортинг».

— Мы можем подтвердить, что 3 апреля 2020 года «Сампдория» обратилась к нам с запросом по поводу «Спортинга», требуя возместить финансовую компенсацию, установленную в контракте Бруну Фернандеша, — приводит Goal.com слова представителя ФИФА. — В данный момент мы ведем расследование и пока не можем больше ничего комментировать.

25-летний Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» зимой 2020 года за 55 миллионов евро, при этом сумма может вырасти в случае, если игрок достигнет определенных статистических показателей. В «Спортинге» считают, что ничего не должны «Сампдории», поскольку перед переходом к «красным дьяволам» футболист переподписал контракт с португальским клубом. В лиссабонском клубе уверены, что это автоматически отменило предыдущие договоренности с итальянцами.