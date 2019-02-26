Самолет, на котором разбился Сала, не был лицензирован для коммерческих полетов

Легкомоторный самолет, на котором летел нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, не был лицензирован для коммерческих перевозок, сообщает ESPN. Такие данные значатся в отчете комиссии по расследованию трагедии.

Комиссия установила, что самолет был зарегистрирован в США и не мог использоваться для перелетов над Ла-Маншем без разрешения. Лицензию самолет не получил. Фирма, которой принадлежал самолет, даже не пыталась этого сделать.

Аргентинский футболист 18 января подписал контракт с "Кардиффом", после чего вернулся в Нант, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. 21 января он отправился обратно, но самолет пропал с радаров над Ла-Маншем. Тело спортсмена было обнаружено 4 февраля на глубине 63 метра.