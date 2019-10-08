Саломон Рондон: «Готов был остаться в «Ньюкасле», но сейчас я счастлив в Китае»

Нападающий «Далянь Ифана» Саломон Рондон дал понять, что готов был летом остаться в «Ньюкасле». В результате экс-форвард «Рубина» и «Зенита» перешел в китайский клуб вслед за главным тренером Рафаэлем Бенитесом.

— Я был готов остаться в «Ньюкасле», если бы мне предоставили шанс. Но сейчас я счастлив в Китае, — цитирует chronclelive.co.uk Рондона. — Тут совсем другая лига, совсем другой язык, но это вопрос адаптации.

Бенитес спросил, хочу ли я уйти к нему в команду, и конечно, я сказал «да». Я знал его, его тренерский штаб, знал, что он рассчитывает на меня.

Я сушественно прогрессировал. В «Ньюкасле» он смог выжать из меня максимум, так что я счастлив. Рафа дал мне шанс, и я счастлив. Я хочу продолжать расти над собой.