Салиба убежден, что новички «Арсенала» помогут команде завоевать трофеи

Защитник «Арсенала» Уильям Салиба высказался о том, что «канониры» последние три года останавливаются в шаге от победы в чемпионате Англии. По его мнению, новички команды помогут клубу завоевать трофеи.

«Мы три года подряд занимали второе место и осознаем, что нам всегда чего-то не хватает. Стартовал новый сезон, и нам нужно понять, чего именно нам не хватало, чтобы выиграть АПЛ. Конечно, мы хотим выиграть чемпионат и сделаем все возможное. Для этого нам нужно быть лучше, чем в последние три сезона. Уверен, новые игроки помогут нам завоевать несколько трофеев. С ними мы уже стали играть лучше», — приводит ESPN слова защитника.

В сезоне-2024/25 «Арсенал» набрал 74 очка за 38 матчей и занял второе место в АПЛ. Чемпионом стал «Ливерпуль», который заработал 84 очка.