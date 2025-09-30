Футбол
30 сентября, 01:35

Салиба продлит контракт с «Арсеналом» до 2030 года

Евгений Козинов
Корреспондент

«Арсенал» вскоре объявит о подписании нового контракта с защитником сборной Франции Вильямом Салиба, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2030 года. Все документы подписаны, сделка одобрена.

Салиба играет за «Арсенал» с 2019 года. 24-летний француз в этом сезоне сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

