Салиба продлит контракт с «Арсеналом» до 2030 года

«Арсенал» вскоре объявит о подписании нового контракта с защитником сборной Франции Вильямом Салиба, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2030 года. Все документы подписаны, сделка одобрена.

Салиба играет за «Арсенал» с 2019 года. 24-летний француз в этом сезоне сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.