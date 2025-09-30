Салиба продлил контракт с «Арсеналом» до 2030 года

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба лондонцев.

Новое соглашение 24-летнего француза рассчитано до 2030 года. Предыдущий договор истекал в 2027 году.

Салиба выступает за «Арсенал» с 2019 года. Всего он провел за команду 140 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.