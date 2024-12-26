Салаха раскритиковали за рождественскую фотографию в соцсетях

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подвергся критике со стороны фанатов после того, как опубликовал семейную фотографию на фоне рождественской елки.

32-летний футболист является мусульманином, а в исламской традиции не принято праздновать католическое Рождество. В комментариях к публикации многие пользователи сети раскритиковали Салаха, назвав его в том числе предателем своей религии.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее сообщалось, что игрок близок к продлению контракта с английским клубом до 2027 года.

В этом сезоне форвард провел за мерсисайдцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.