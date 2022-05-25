Салах заявил, что не намерен покидать «Ливерпуль»

Нападающий Мохамед Салах не собирается покидать «Ливерпуль». Он заявил, что хочет остаться в английском клубе, информирует BBC.

В этом сезоне АПЛ Мохаммед Салах забил 23 гола и получил «Золотую бутсу». Этот приз с египтянином разделил Сон Хын Мин из «Тоттенхэма».

Также Салах отдал 13 голевых передач и стал лучшим ассистентом сезона. Всего на один ассист отстал его партнер по команде Трент Александр-Арнольд.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.