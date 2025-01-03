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Сегодня, 19:55

Салах заявил, что может покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона

Алина Савинова
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Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий Мохаммед Салах заявил, что с большей вероятностью проводит свой последний год в «Ливерпуле».

По словам 32-летнего египтянина, он не достиг никакого прогресса в переговорах с английским клубом о продлении контракта. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Пока что да, это мои последние шесть месяцев. В переговорах нет никакого прогресса. Мы далеки от этого», — сказал Салах в интервью Sky Sports.

Футболист отметил, что хочет завершить карьеру в «Ливерпуле» на высоком уровне. Он настроен выиграть вместе с командой АПЛ и «подарить что-то особенное городу».

«Нам необходимо завоевать еще один трофей, прежде чем некоторые игроки уйдут. Мы выиграли почти все, но стали победителями АПЛ только один раз. Надеюсь, мы сможем повторить успех, это было бы здорово», — добавил форвард.

Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года. Всего он провел 375 матчей за «Ливерпуль», забив 231 гол и отдав 105 результативных передач.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Ливерпуль
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Магуайром до 2026 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 19 11 6 2 38-17 39
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 19 9 5 5 32-21 32
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 19 7 3 9 33-35 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 - : -
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 - : -
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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