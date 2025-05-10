Салах о «Золотом мяче»: «Хотел бы однажды выиграть его для своего народа»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч» для народа Египта.

«В один прекрасный день я хотел бы выиграть «Золотой мяч» для своего народа. Когда ты родом из египетской деревни, в детстве трудно мечтать о «Золотом мяче». Когда я перешел в «Ливерпуль», я начал думать, что, может быть, однажды это случится... Но даже если я не выиграю его, моя карьера все равно будет успешной», — приводит слова Салаха L'Equipe.

В этом сезоне на счету 32-летнего египтянина 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи. Вместе с «Ливерпулем» Салах досрочно стал чемпионом в Англии.

Ранее футболист подписал новый контракт с командой до 2027 года.