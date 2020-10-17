Салах забил сотый гол за «Ливерпуль» в 159 матчах. Быстрее него это сделали только два игрока
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».
Для 28-летнего египтянина это сотый гол за клуб во всех соревнованиях. Для этого ему понадобилось провести 159 матчей, что стало третьим результатом «Ливерпуля» — быстрее Салаха 100 голов забили только Роджер Хант (144) и Джек Паркинсон (153).
В текущем сезоне Салах 6 матчей и забил 5 голов.
100 — Mohamed Salah has scored his 100th goal in his 159th game for @LFC in all competitions — only Roger Hunt and Jack Parkinson have reached the milestone in fewer appearances for the Reds. Centurion. #EVELIV pic.twitter.com/qXKN4yWBGH— OptaJoe (@OptaJoe) October 17, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.