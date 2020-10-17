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Салах забил сотый гол за «Ливерпуль» в 159 матчах. Быстрее него это сделали только два игрока

16:12
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

Для 28-летнего египтянина это сотый гол за клуб во всех соревнованиях. Для этого ему понадобилось провести 159 матчей, что стало третьим результатом «Ливерпуля» — быстрее Салаха 100 голов забили только Роджер Хант (144) и Джек Паркинсон (153).

В текущем сезоне Салах 6 матчей и забил 5 голов.

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