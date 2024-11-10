Салах забил гол и сделал передачу в 35-м матче АПЛ — до рекорда Руни 1 матч

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Астон Виллой» (2:0) в чемпионате Англии.

Таким образом, египтянин провел 35-ю игру в АПЛ, в которой отметился голом и результативным пасом. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Руни — 36 матчей.

В этом сезоне АПЛ Салах провел 11 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.