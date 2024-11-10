Салах забил гол и сделал передачу в 35-м матче АПЛ — до рекорда Руни 1 матч
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Астон Виллой» (2:0) в чемпионате Англии.
Таким образом, египтянин провел 35-ю игру в АПЛ, в которой отметился голом и результативным пасом. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Руни — 36 матчей.
В этом сезоне АПЛ Салах провел 11 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
5
|Челси
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|
6
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
9
|Тоттенхэм
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|
10
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
11
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
12
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
13
|МЮ
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
19
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.11
|18:00
|
Брентфорд – Борнмут
|3 : 2
|9.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 2
|9.11
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|0 : 0
|9.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|2 : 0
|9.11
|20:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|2 : 1
|9.11
|23:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|2 : 0
|10.11
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|10.11
|17:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Ипсвич
|- : -
|10.11
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
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