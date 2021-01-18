Салах высказался о своем будущем в «Ливерпуле»

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в английском клубе.

«Хочу оставаться в «Ливерпуле» как можно дольше. Но все в руках клуба. Играя за команду, я стараюсь выкладываться на все 100 процентов. Хочу выиграть с «Ливерпулем» как можно больше трофеев. Хочу ответить тем же людям, которые проявляют ко мне любовь», — цитирует Салаха Liverpool Echo.

В сезоне-2020/21 28-летний египтянин провел 25 матчей за «Ливерпуль», на его счету 17 голов и 4 результативных передачи.