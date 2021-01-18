Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Салах высказался о своем будущем в «Ливерпуле»

22:07
Теги:

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в английском клубе.

«Хочу оставаться в «Ливерпуле» как можно дольше. Но все в руках клуба. Играя за команду, я стараюсь выкладываться на все 100 процентов. Хочу выиграть с «Ливерпулем» как можно больше трофеев. Хочу ответить тем же людям, которые проявляют ко мне любовь», — цитирует Салаха Liverpool Echo.

В сезоне-2020/21 28-летний египтянин провел 25 матчей за «Ливерпуль», на его счету 17 голов и 4 результативных передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир