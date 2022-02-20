Салах высказался о своем 150-м голе за «Ливерпуль»

Форвард «Ливерпуля» Салах рассказал об эмоциях от забитого 150-го гола за «Ливерпуль»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 26-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:1). Это 150-й гол египтянина за мерсисайдцев.

«Конечно, я счастлив, что забил 150 голов. Горжусь тем, что забиваю за этот клуб, а самое главное — выигрывать матчи, что мы и сделали сегодня», — цитирует Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Свой юбилейный за «Ливерпуль» Мохамед Салах забил в 233-й игре за команду.