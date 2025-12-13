Салах вышел на замену в матче «Ливерпуля» с «Брайтоном»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на замену в матче против «Брайтона» в 16-м туре АПЛ.

33-летний египтянин начал игру в запасе. На 26-й минуте он заменил получившего травму Джо Гомеса.

Салах не выходил на поле в двух последних матчах. Он просидел в запасе всю игру с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре, после чего публично раскритиковал «Ливерпуль» и главного тренера команды Арне Слота. За это Салаха исключили из заявки на матч против «Интера» (1:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.