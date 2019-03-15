Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии. В пятницу в двух мечетях города Крайстчерч националист Брендон Таррант убил 49 человек и ранил еще 48.

- Сегодня утром из Новой Зеландии приходят ужасные новости, - приводит слова Салаха Liverpool Echo. - Мои соболезнования семьям тех невинных жертв, которые погибли в результате этого акта чистого зла.

В текущем сезоне Салах провел 40 матчей за "Ливерпуль", забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.

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