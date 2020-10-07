Салах вступился за бездомного, на которого напали хулиганы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах помог бездомному на одной из заправок в Мерсисайде.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Египтянин увидел, как группа людей обступила жертву и прогнал нападавших, после чего подошел к банкомату, снял с карты 100 фунтов и отдал бездомному. Эпизод попал в объектив камеры видеонаблюдения.

— Мо был так же прекрасен, как и на футбольном поле во время матча, — приводит The Sun слова пострадавшего бездомного, Дэвида Крейга. — Он услышал, что та группа парней говорила мне. Они обзывали меня всякими неприятными словами, спрашивали, почему я попрошайничаю и не могу найти работу. Затем Мо сказал этим ребятам: «Вы можете оказаться на его месте через пару лет». Я понял, что это не галлюцинация, когда Салах протянул мне 100 фунтов. Он ушел к банкомату и вернулся с деньгами. Я был более чем счастлив, я его большой фанат! Мо — реальный герой в моих глазах, я хочу поблагодарить его за этот поступок.