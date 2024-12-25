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Сегодня, 13:45

Салах, Винисиус и Рафинья — главные претенденты на «Золотой мяч»-2025 на данный момент

Алина Савинова
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Спортивный интернет-портал Goal представил обновленный рейтинг футболистов, которые являются главными претендентами на завоевание «Золотого мяча» в следующем году.

Список возглавляет нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На втором месте идет форвард «Реала» Винисиус Жуниор, на третьем — Рафинья из «Барселоны».

Следом располагаются Джамал Мусиала («Бавария»), Роберт Левандовски, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси») и Флориан Вирц («Байер»).

Обладателем «Золотого мяча»-2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В голосовании за звание лучшего футболиста мира он обошел Винисиуса.

Винисиус Жуниор
Мохамед Салах
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
Результаты / календарь
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 15 1 4
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