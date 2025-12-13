Салах — в запасе «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся в заявку команды на матч против «Брайтона» в 16-м туре АПЛ.

33-летний египтянин начнет игру в запасе. Матч пройдет в субботу, 13 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ранее Салах был исключен из заявки мерсисайдцев на игру с «Интером» (1:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Это произошло после матча с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ. Тогда 33-летний египтянин всю игру провел на скамейке запасных, а после нее публично раскритиковал «Ливерпуль» и главного тренера команды Арне Слота.