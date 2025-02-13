Салах установил рекорд АПЛ по результативности в выездных матчах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и сделал голевую передачу в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2). Игра прошла на «Гудисон Парк».

Теперь у него 13 голов и 9 голевых передач в 13 выездных матчах в этом сезоне. Как сообщает Squawka, 32-летний египтянин стал первым игроков в истории АПЛ, набравшим 22 очка по системе «гол+пас» в выездных играх в одном чемпионате.

Салах побил рекорд форварда «Ньюкасла» Энди Коула, который в сезоне-1993/94 набрал 21 балл по системе «гол+пас» в выездных матчах.