Салах стал первым в истории АПЛ, кто набрал 40+ результативных действий в двух разных сезонах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом и результативной передачей в первом тайме матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Как сообщает Opta Sports, 32-летний египтянин стал первым игроком в истории чемпионата Англии, который набрал 40+ результативных действий в двух разных сезонах. В нынешнем сезоне он забил 25 мячей и сделал 16 голевых передач.

Кроме этого, Салах повторил рекорд АПЛ по голам на выезде за сезон (16) и первым в истории АПЛ оформил гол+пас в обоих матчах сезона против действующего чемпиона.

Форвард выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее в АПЛ он также играл за «Челси» (с 2014 по 2016 год).