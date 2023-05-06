Салах стал первым игроком «Ливерпуля», забившим в девяти матчах на «Энфилде» подряд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил в домашнем матче 35-го тура АПЛ против «Брентфорда».

Как сообщает Opta, египтянин установил клубный рекорд, забив в девятом матче на «Энфилде» подряд во всех турнирах. Бывшему нападающему мерсисайдцев Луису Суаресу удавалось забить в восьми домашних матчах на домашней арене подряд. Это произошло в сезоне-2013/14.

Также этот гол стал для Салаха сотым за «красных» на «Энфилде».

В текущем сезоне на счету форварда 46 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах,