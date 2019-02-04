Салах стал лучшим футболистом января в АПЛ по версии PFA

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах​ признан лучшим футболистом чемпионата Англии в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщает официальный Твиттер организации.

Салах забил три гола в четырех встречах в рамках АПЛ в январе. 26-летний египтянин отметился дублем в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (4:3) и забил один гол в игре 22-го тура с "Брайтоном" (1:0).

В текущем сезоне Салах принял участие в 32 встречах за "Ливерпуль", забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

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