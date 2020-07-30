Салах сменил прическу. Как вам?

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал новую фотографию в Twitter. На фото видно, что у него новая прическа. Ему выбрили виски.

До этого у египтянина была другая прическа.

Thanks everyone for your birthday wishes??? pic.twitter.com/NmIhlYqzlJ — Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2020

В сезоне-2019/20 28-летний нападающий провел 48 матчей за «красных» и забил 23 мяча при 13 голевых передачах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.