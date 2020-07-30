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Салах сменил прическу. Как вам?

09:35
Мохамед Салах. Фото Twitter.
Мохамед Салах. Фото Twitter.
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал новую фотографию в Twitter. На фото видно, что у него новая прическа. Ему выбрили виски.

До этого у египтянина была другая прическа.

В сезоне-2019/20 28-летний нападающий провел 48 матчей за «красных» и забил 23 мяча при 13 голевых передачах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.

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