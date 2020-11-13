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Салах сдал положительный тест на коронавирус

18:22
Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото Reuters
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Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах заболел коронавирусом. Форвард сдал положительный тест в расположении национальной команды, сообщает BBC.

Болезнь проходит без проявления симптомов.

Все остальные игроки сборной Египта сдали отрицательные тесты.

Через некоторое время сборная Египта удалила это сообщение в Twitter.

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