Салах сдал отрицательный тест на коронавирус в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 9-го тура чемпионата Англии над «Лестером» (3:0) заявил, что тест нападающего «красных» Мохамеда Салаха на коронавирус дал отрицательный результат.

«Это то, что я слышал. Думаю, что с этого момента он вполне нормально проходит тестирование, — цитирует Клоппа пресс-служба клуба. — В следующие два дня у него будет два теста, так что да, он будет проходить тестирование, как и все мы».

14 ноября стало известно, что 28-летний форвард заразился инфекцией в расположении сборной Египта.