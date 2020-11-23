Салах сдал отрицательный тест на коронавирус в «Ливерпуле»
09:13
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 9-го тура чемпионата Англии над «Лестером» (3:0) заявил, что тест нападающего «красных» Мохамеда Салаха на коронавирус дал отрицательный результат.
«Это то, что я слышал. Думаю, что с этого момента он вполне нормально проходит тестирование, — цитирует Клоппа пресс-служба клуба. — В следующие два дня у него будет два теста, так что да, он будет проходить тестирование, как и все мы».
14 ноября стало известно, что 28-летний форвард заразился инфекцией в расположении сборной Египта.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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