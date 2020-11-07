Салах считает, что «Ливерпуль» заслуживает выиграть второй титул подряд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что его команда заслуживает выиграть чемпионат Англии-2020/21.

— На мой взгляд, наша команда заслуживает титул, — приводит beIN Sports слова Салаха. — Мы смогли встать на ноги после крупного поражения от «Астон Виллы» (2:7 — прим. «СЭ»). После этого нам удалось один раз сыграть вничью и выиграть 5 матчей. Было трудно, особенно после травмы ван Дейка, но, к счастью, мы смогли вернуть себя в нормальное положение и выиграли все матчи после этого.

«Ливерпуль» — чемпион Англии по итогам сезона-2019/20. После 7 туров сезона-2020/21 мерсисайдцы занимают второе место с 16 очками. Ровно столько же очков у «Саутгемптона», сыгравшего на матч больше.