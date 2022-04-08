«Уже много раз говорил, чего именно хочу». Салах рассказал о ходе переговоров с «Ливерпулем»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с клубом.

«Люди не знают многих деталей. Будет ли решен это вопрос? Не могу ответить положительно или отрицательно. Я уже много раз говорил, чего именно хочу», — цитирует Салаха в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что английский клуб предложил ему зарплату в размере 480 тысяч евро в неделю. Действующий контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2023 года.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах принял участие в 28 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.