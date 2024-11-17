Салах рассказал, на кого из футболистов равнялся в детстве

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал любимых футболистов своего детства

«Мне нравится, как играли бразилец Роналдо, Зидан, Тотти. Я всегда смотрел на них, они наслаждались игрой. Криштиану Роналду тоже был тем, на кого я стал обращать внимание, когда начал играть в Европе. Он безумно предан футболу, невероятно, как он следит за тобой.

Я смотрел на этих парней, когда бы молод, и просто хотел сыграть с ними или однажды стать таким, как они. У меня была прекрасная возможность сыграть с Тотти, я провел с ним два года в «Роме». Это было невероятное время», — приводит слова Салаха Mirror.

В текущем сезоне 32-летний египтянин провел 17 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил десять мячей и сделал десять результативных передач. Он выступает за мерсисайдцев с 2017 года.