Салах рассказал, какие эмоции испытал после новости об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своей первой реакции на новость об уходе главного тренера команды Юргена Клоппа.

«У нас было командное собрание в 10.30, что странно. Я пришел, увидел его агента и подумал, что он продлевает контракт. А потом ван Дейк сказал мне, что Клопп уходит. Я подумал: «Почему?!» — цитирует Салаха журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

В конце января Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после завершения текущего сезона. Он возглавляет команду с 2015 года.