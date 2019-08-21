Салах рассказал, что ему не нравится система ВАР

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своем отношении системе ВАР. По его мнению, без этой технологии футбол ему кажется более захватывающим.

— Мне не нравится ВАР, это мой ответ всегда, — приводит CNN слова Салаха. — Я люблю футбол таким, какой он есть — с ошибками судей и иногда с агрессией со стороны игроков. Иногда действительно стоит беречь футболистов от опасной игры. Но на мой взгляд, это единственный повод для использования ВАР. Лично я принимаю футбол с судейскими недочетами, ошибками игроков и всем остальным. Это позволяет ему быть таким захватывающим.

27-лентий футболист в текущем сезоне провел четыре матча за «красных» и забил один мяч. Всего он провел за команду 108 матчей и забил 72 мяча при 30 голевых передачах.

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