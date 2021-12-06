Салах рад, что им интересуется «Барселона»
06:33
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не хочет покидать английский клуб, но рад был узнать об интересе к нему со стороны «Барселоны», сообщает Goal.com.
По данным источника, на данный момент египтянин ведет переговоры с «Ливерпулем» о новом контракте. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.
В составе «Ливерпуля» 29-летний футболист выступает с лета 2017 года. В этом сезоне он провел 15 матчей в АПЛ, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
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