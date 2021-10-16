Салах прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Уотфордом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу своей команды над «Уотфордом» (5:0) в матче 8-го тура АПЛ.

«Все наши голы сегодня очень важны. Фирмино проделал отличную работу и оформил хет-трик, поздравляю его. Мане тоже забил красивый гол. Забивал ли я голы лучше, чем сегодня? Пожалуй, в прошлом матче с «Манчестер Сити», хотя я не знаю, какой из этих двух лучше. В штрафной я всегда стараюсь отдать кому-то передачу или забить. Я всегда стараюсь работать на команду. Самое важное, что сегодня мы забили много хороших голов, вся наша атакующая линия отличилась. Надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе. Верю, что мы можем стать чемпионами и поборемся за Лигу чемпионов. Для такой команды, как «Ливерпуль», важно бороться за все трофеи», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Салаха.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 18 очками в 8 матчах.