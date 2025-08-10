Салах призвал УЕФА рассказать о причине смерти «палестинского Пеле»

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах раскритиковал УЕФА за пост, в котором отсутствует информация о причине смерти экс-форварда сборной Палестины Сулеймана аль-Обейда.

«Прощай, Сулейман аль-Обейд, «палестинский Пеле». Талант, даривший надежду тысячам детей — даже в самые мрачные времена», — говорилось в сообщении УЕФА.

Салах сделал репост этой публикации, обратившись к организации.

«Может, расскажете нам, как он умер, где и почему?» — написал футболист «Ливерпуля».

7 августа «Палестино» в соцсетях объявил о смерти аль-Обейда. Сообщалось, что 41-летний футболист погиб после авиаударов Израиля в секторе Газа.