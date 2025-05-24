Салах признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком сезона-2024/25 в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

32-летний египтянин провел 37 матчей, забил 28 мячей и сделал 18 результативных передач. За тур до конца чемпионата он лидирует в гонке бомбардиров и гонке ассистентов АПЛ.

Салах стал пятым футболистом в истории, получившим эту награду больше одного раза. Ранее этого добивались Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманья Видич и Кевин Де Брейне.

В апреле нападающий подписал соглашение с мерсисайдцами до лета 2027 года. Его предыдущий контракт истекал в конце этого сезона.