Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Салах признан лучшим игроком октября в Англии

14:03
Теги:

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком английской премьер-лиги в октябре, информирует пресс-служба турнира. В четырех матчах 29-летний египтянин забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. В матче с «Манчестер Юнайтед» (5:0) он оформил хет-трик.

Также на звание лучшего игрока октября претендовали: Бен Чилуэлл («Челси»), Максвелл Корне («Бернли»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Валентино Ливраменто («Саутгемптон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Юри Тилеманс («Лестер»).

В сентябре лучшим игроком АПЛ был признан нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Салах в этом сезоне провел 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода
0