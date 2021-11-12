Салах признан лучшим игроком октября в Англии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком английской премьер-лиги в октябре, информирует пресс-служба турнира. В четырех матчах 29-летний египтянин забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. В матче с «Манчестер Юнайтед» (5:0) он оформил хет-трик.

Также на звание лучшего игрока октября претендовали: Бен Чилуэлл («Челси»), Максвелл Корне («Бернли»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Валентино Ливраменто («Саутгемптон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Юри Тилеманс («Лестер»).

В сентябре лучшим игроком АПЛ был признан нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Салах в этом сезоне провел 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 передач.