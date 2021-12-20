Салах признан лучшим игроком календарного года в АПЛ по версии болельщиков. Роналду — 14-й
16:40
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал обладателем награды Fans' Footballer of the Year.
Приз присуждается лучшему игроку календарного года в АПЛ по версии болельщиков. В голосовании приняли участие 140 000 болельщиков.
Второе место занял полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, третьим стал хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
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